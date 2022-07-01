Tokenomik Santa Coin (SANTA)
Santa Coin (SANTA) Maklumat
What is the project about? Santa Coin is a philanthropic cryptocurrency that promotes the festive spirit of Christmas all year round, providing AI-powered tools to its community, supporting charitable causes, and fostering sustainable practices.
What makes your project unique? Santa Coin stands out by uniquely merging the spirit of giving and the power of AI technology in the cryptocurrency space; it's a memecoin designed not just for transactions, but to provide value through AI-driven tools, while promoting a culture of philanthropy and sustainability, celebrating the joy of Christmas all year round.
History of your project. Santa Coin was founded in October 2021 as an holiday memecoin originally exciting users with its P2E racing game but now evolving into a giant memecoin using a set of AI tools to excite users again.
What’s next for your project? The team will focus on the development of SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis. This tool is anticipated to provide users with unique, AI-generated content, enhancing the overall user experience.
What can your token be used for? Holding Santa Coin gives users access to an array of AI-powered tools, including SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis, and an AI image generator. These tools can be used by businesses, content creators, developers, and individual users alike. By owning Santa Coin, holders indirectly support charitable causes and environmental initiatives, as a portion of the project's tokenomics is allocated to these endeavors.
Santa Coin (SANTA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Santa Coin (SANTA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Santa Coin (SANTA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Santa Coin (SANTA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SANTA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SANTA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SANTA, terokai SANTA harga langsung token!
SANTA Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SANTA? Halaman ramalan harga SANTA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.