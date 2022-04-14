Tokenomik SANTA HAT (SANTAHAT)
SANTA HAT (SANTAHAT) Maklumat
SANTAHAT is a memecoin that celebrates the iconic Santahat from RuneScape, a beloved item that has stood the test of time as a symbol of nostalgia, status, and festivity. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor’s vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. Whether it was traded as a valuable item or worn proudly during holiday events, the Santahat has become synonymous with joy and shared memories among players.
With humor and creativity at its core, SANTAHAT brings fresh perspectives to the meme universe. It bridges the gap between the virtual world of RuneScape and the broader digital culture, offering a playful yet meaningful tribute to the magic of Gielinor. SANTAHAT is more than just a memecoin; it’s a celebration of the game’s enduring influence and a testament to the creativity of its players. By blending nostalgia with modern meme culture, SANTAHAT aims to captivate fans both old and new, reminding everyone of the joy and wonder found in RuneScape’s festive spirit.
SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SANTA HAT (SANTAHAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik SANTA HAT (SANTAHAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik SANTA HAT (SANTAHAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SANTAHAT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SANTAHAT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SANTAHAT, terokai SANTAHAT harga langsung token!
SANTAHAT Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SANTAHAT? Halaman ramalan harga SANTAHAT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.