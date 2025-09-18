Santa Pepe (SANTAPEPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.75% Perubahan Harga (1D) +2.72% Perubahan Harga (7D) -20.47%

Santa Pepe (SANTAPEPE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SANTAPEPE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SANTAPEPE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SANTAPEPE telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, +2.72% dalam 24 jam dan -20.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Santa Pepe (SANTAPEPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.88K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.88K Bekalan Peredaran 989.48M Jumlah Bekalan 989,479,463.5293851

Had Pasaran semasa Santa Pepe ialah $ 35.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SANTAPEPE ialah 989.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989479463.5293851. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.88K.