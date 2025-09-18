SantaSol (SSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00309722$ 0.00309722 $ 0.00309722 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +14.86% Perubahan Harga (7D) +14.86%

SantaSol (SSOL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SSOL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SSOL sepanjang masa ialah $ 0.00309722, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SSOL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +14.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SantaSol (SSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K Bekalan Peredaran 999.21M 999.21M 999.21M Jumlah Bekalan 999,208,851.950016 999,208,851.950016 999,208,851.950016

Had Pasaran semasa SantaSol ialah $ 10.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SSOL ialah 999.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999208851.950016. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.01K.