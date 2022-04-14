Tokenomik SantaSol (SSOL)
SantaSol (SSOL) Maklumat
SantaSol ($SSOL) is a festive, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to spread holiday cheer while providing real utility and long-term value for its holders. SantaSol combines the excitement of the Christmas season with innovative blockchain technology to create an engaging, deflationary token with multiple use cases.
Purpose and Function: Community Rewards: A portion of every transaction funds community giveaways, staking rewards, and holiday events like Christmas raffles and lotteries. Charity Contributions: Holders vote on charitable initiatives, ensuring transparency and impact. Deflationary Mechanics: Regular token burns via "Santa Burns" events reduce supply, increasing scarcity over time. Utility: Staking Rewards: Holders can stake $SSOL tokens to earn passive rewards, encouraging long-term participation and reducing circulating supply. Holiday Lotteries: Participate in raffles and jackpots funded by transaction taxes, with special prizes on Christmas Day. Liquidity Growth: Transaction taxes also contribute to growing the liquidity pool, ensuring token price stability. SantaSol is more than a token—it’s a movement to create joy, foster community, and innovate within the blockchain space. With transparent governance, deflationary incentives, and community-focused goals, SantaSol delivers a festive yet sustainable crypto experience.
SantaSol (SSOL) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SantaSol (SSOL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik SantaSol (SSOL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik SantaSol (SSOL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SSOL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SSOL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SSOL, terokai SSOL harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.