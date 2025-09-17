Lagi Mengenai SANTA

Santawifhat Logo

Santawifhat Harga (SANTA)

Tidak tersenarai

1 SANTA ke USD Harga Langsung:

$0.00012363
$0.00012363$0.00012363
+2.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Santawifhat (SANTA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:23:35 (UTC+8)

Santawifhat (SANTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00011696
$ 0.00011696$ 0.00011696
24J Rendah
$ 0.00012483
$ 0.00012483$ 0.00012483
24J Tinggi

$ 0.00011696
$ 0.00011696$ 0.00011696

$ 0.00012483
$ 0.00012483$ 0.00012483

$ 0.00060389
$ 0.00060389$ 0.00060389

$ 0.00002453
$ 0.00002453$ 0.00002453

+3.19%

+3.85%

+0.87%

+0.87%

Santawifhat (SANTA) harga masa nyata ialah $0.0001244. Sepanjang 24 jam yang lalu, SANTA didagangkan antara $ 0.00011696 rendah dan $ 0.00012483 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SANTA sepanjang masa ialah $ 0.00060389, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002453.

Dari segi prestasi jangka pendek, SANTA telah berubah sebanyak +3.19% sejak sejam yang lalu, +3.85% dalam 24 jam dan +0.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Santawifhat (SANTA) Maklumat Pasaran

$ 124.63K
$ 124.63K$ 124.63K

--
----

$ 124.63K
$ 124.63K$ 124.63K

998.43M
998.43M 998.43M

998,434,284.1040499
998,434,284.1040499 998,434,284.1040499

Had Pasaran semasa Santawifhat ialah $ 124.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SANTA ialah 998.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998434284.1040499. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 124.63K.

Santawifhat (SANTA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Santawifhat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Santawifhat kepada USD adalah $ -0.0000241450.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Santawifhat kepada USD adalah $ -0.0000337432.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Santawifhat kepada USD adalah $ -0.00002573998873708237.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.85%
30 Hari$ -0.0000241450-19.40%
60 Hari$ -0.0000337432-27.12%
90 Hari$ -0.00002573998873708237-17.14%

Apakah itu Santawifhat (SANTA)

This a 100% community driven Christmas token which aims to embrace the holiday period which is cherished by billions around the world every year. We predate pumpdotfun and have grown 100% organically over the last six months. Our project is constantly evolving as the holiday period begins, and we hope more of the crypto community join as the festivities begin. Our Telegram is constantly active and shows the true spirit of our community.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Santawifhat (SANTA) Sumber

Laman Web Rasmi

Santawifhat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Santawifhat (SANTA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Santawifhat (SANTA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Santawifhat.

Semak Santawifhat ramalan harga sekarang!

SANTA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Santawifhat (SANTA)

Memahami tokenomik Santawifhat (SANTA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SANTA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Santawifhat (SANTA)

Berapakah nilai Santawifhat (SANTA) hari ini?
Harga langsung SANTA dalam USD ialah 0.0001244 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SANTA ke USD?
Harga semasa SANTA ke USD ialah $ 0.0001244. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Santawifhat?
Had pasaran untuk SANTA ialah $ 124.63K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SANTA?
Bekalan edaran SANTA ialah 998.43M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SANTA?
SANTA mencapai harga ATH sebanyak 0.00060389 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SANTA?
SANTA melihat harga ATL sebanyak 0.00002453 USD.
Berapakah jumlah dagangan SANTA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SANTAialah -- USD.
Adakah SANTA akan naik lebih tinggi tahun ini?
SANTA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SANTAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:23:35 (UTC+8)

