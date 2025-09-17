Santawifhat (SANTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00011696 $ 0.00011696 $ 0.00011696 24J Rendah $ 0.00012483 $ 0.00012483 $ 0.00012483 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00011696$ 0.00011696 $ 0.00011696 24J Tinggi $ 0.00012483$ 0.00012483 $ 0.00012483 Sepanjang Masa $ 0.00060389$ 0.00060389 $ 0.00060389 Harga Terendah $ 0.00002453$ 0.00002453 $ 0.00002453 Perubahan Harga (1J) +3.19% Perubahan Harga (1D) +3.85% Perubahan Harga (7D) +0.87% Perubahan Harga (7D) +0.87%

Santawifhat (SANTA) harga masa nyata ialah $0.0001244. Sepanjang 24 jam yang lalu, SANTA didagangkan antara $ 0.00011696 rendah dan $ 0.00012483 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SANTA sepanjang masa ialah $ 0.00060389, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002453.

Dari segi prestasi jangka pendek, SANTA telah berubah sebanyak +3.19% sejak sejam yang lalu, +3.85% dalam 24 jam dan +0.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Santawifhat (SANTA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 124.63K$ 124.63K $ 124.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 124.63K$ 124.63K $ 124.63K Bekalan Peredaran 998.43M 998.43M 998.43M Jumlah Bekalan 998,434,284.1040499 998,434,284.1040499 998,434,284.1040499

Had Pasaran semasa Santawifhat ialah $ 124.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SANTA ialah 998.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998434284.1040499. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 124.63K.