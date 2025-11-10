Sao Paulo FC Fan Token Harga Hari Ini

Harga langsung Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) hari ini ialah $ 0.03101727, dengan 0.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPFC kepada USD penukaran adalah $ 0.03101727 setiap SPFC.

Sao Paulo FC Fan Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 148,229, dengan bekalan edaran sebanyak 4.79M SPFC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPFC didagangkan antara $ 0.03040583 (rendah) dan $ 0.03216062 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.33, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0148642.

Dalam prestasi jangka pendek, SPFC dipindahkan +0.86% dalam sejam terakhir dan -0.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 148.23K$ 148.23K $ 148.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 619.08K$ 619.08K $ 619.08K Bekalan Peredaran 4.79M 4.79M 4.79M Jumlah Bekalan 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

