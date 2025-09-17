Sarah (SARAH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00027354 $ 0.00027354 $ 0.00027354 24J Rendah $ 0.00029675 $ 0.00029675 $ 0.00029675 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00027354$ 0.00027354 $ 0.00027354 24J Tinggi $ 0.00029675$ 0.00029675 $ 0.00029675 Sepanjang Masa $ 0.00484043$ 0.00484043 $ 0.00484043 Harga Terendah $ 0.00001235$ 0.00001235 $ 0.00001235 Perubahan Harga (1J) +0.54% Perubahan Harga (1D) +2.27% Perubahan Harga (7D) -11.96% Perubahan Harga (7D) -11.96%

Sarah (SARAH) harga masa nyata ialah $0.00029252. Sepanjang 24 jam yang lalu, SARAH didagangkan antara $ 0.00027354 rendah dan $ 0.00029675 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SARAH sepanjang masa ialah $ 0.00484043, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001235.

Dari segi prestasi jangka pendek, SARAH telah berubah sebanyak +0.54% sejak sejam yang lalu, +2.27% dalam 24 jam dan -11.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sarah (SARAH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 288.93K$ 288.93K $ 288.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 292.31K$ 292.31K $ 292.31K Bekalan Peredaran 987.72M 987.72M 987.72M Jumlah Bekalan 999,279,341.78377 999,279,341.78377 999,279,341.78377

Had Pasaran semasa Sarah ialah $ 288.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SARAH ialah 987.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999279341.78377. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 292.31K.