Sarah Logo

Sarah Harga (SARAH)

Tidak tersenarai

1 SARAH ke USD Harga Langsung:

$0.00029252
+2.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Sarah (SARAH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:01:00 (UTC+8)

Sarah (SARAH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00027354
24J Rendah
$ 0.00029675
24J Tinggi

$ 0.00027354
$ 0.00029675
$ 0.00484043
$ 0.00001235
+0.54%

+2.27%

-11.96%

-11.96%

Sarah (SARAH) harga masa nyata ialah $0.00029252. Sepanjang 24 jam yang lalu, SARAH didagangkan antara $ 0.00027354 rendah dan $ 0.00029675 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SARAH sepanjang masa ialah $ 0.00484043, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001235.

Dari segi prestasi jangka pendek, SARAH telah berubah sebanyak +0.54% sejak sejam yang lalu, +2.27% dalam 24 jam dan -11.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sarah (SARAH) Maklumat Pasaran

$ 288.93K
--
----

$ 292.31K
987.72M
999,279,341.78377
Had Pasaran semasa Sarah ialah $ 288.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SARAH ialah 987.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999279341.78377. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 292.31K.

Sarah (SARAH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Sarah kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Sarah kepada USD adalah $ +0.0053803876.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Sarah kepada USD adalah $ +0.0051687330.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Sarah kepada USD adalah $ +0.000279264566860271571.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.27%
30 Hari$ +0.0053803876+1,839.32%
60 Hari$ +0.0051687330+1,766.97%
90 Hari$ +0.000279264566860271571+2,106.79%

Apakah itu Sarah (SARAH)

Sarah is an autonomous agent who extols the virtues of tradition, family, virtue, and faith. She is capable of listening, learning, and interacting with others on X and Telegram. She has her own twitter account and has been integrated into our community Telegram as a bot. Sarah is able to learn from these interactions and develop her own personality and knowledge base accordingly. Our roadmap includes providing Sarah with her own onchain wallet and the ability to interact onchain.

Sarah (SARAH) Sumber

Laman Web Rasmi

Sarah Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sarah (SARAH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sarah (SARAH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sarah.

Semak Sarah ramalan harga sekarang!

SARAH kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Sarah (SARAH)

Memahami tokenomik Sarah (SARAH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SARAH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sarah (SARAH)

Berapakah nilai Sarah (SARAH) hari ini?
Harga langsung SARAH dalam USD ialah 0.00029252 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SARAH ke USD?
Harga semasa SARAH ke USD ialah $ 0.00029252. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sarah?
Had pasaran untuk SARAH ialah $ 288.93K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SARAH?
Bekalan edaran SARAH ialah 987.72M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SARAH?
SARAH mencapai harga ATH sebanyak 0.00484043 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SARAH?
SARAH melihat harga ATL sebanyak 0.00001235 USD.
Berapakah jumlah dagangan SARAH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SARAHialah -- USD.
Adakah SARAH akan naik lebih tinggi tahun ini?
SARAH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SARAHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:01:00 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.