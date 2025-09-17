Sashimi (SASHIMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00255184 $ 0.00255184 $ 0.00255184 24J Rendah $ 0.00283926 $ 0.00283926 $ 0.00283926 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00255184$ 0.00255184 $ 0.00255184 24J Tinggi $ 0.00283926$ 0.00283926 $ 0.00283926 Sepanjang Masa $ 6.2$ 6.2 $ 6.2 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -3.37% Perubahan Harga (1D) -8.55% Perubahan Harga (7D) -24.54% Perubahan Harga (7D) -24.54%

Sashimi (SASHIMI) harga masa nyata ialah $0.00257083. Sepanjang 24 jam yang lalu, SASHIMI didagangkan antara $ 0.00255184 rendah dan $ 0.00283926 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SASHIMI sepanjang masa ialah $ 6.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SASHIMI telah berubah sebanyak -3.37% sejak sejam yang lalu, -8.55% dalam 24 jam dan -24.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sashimi (SASHIMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 589.41K$ 589.41K $ 589.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 600.09K$ 600.09K $ 600.09K Bekalan Peredaran 223.70M 223.70M 223.70M Jumlah Bekalan 227,751,000.5227461 227,751,000.5227461 227,751,000.5227461

Had Pasaran semasa Sashimi ialah $ 589.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SASHIMI ialah 223.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 227751000.5227461. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 600.09K.