Satfi Harga Hari Ini

Harga langsung Satfi ($SATFI) hari ini ialah $ 0.00218326, dengan 4.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $SATFI kepada USD penukaran adalah $ 0.00218326 setiap $SATFI.

Satfi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 217,743, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M $SATFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $SATFI didagangkan antara $ 0.00208034 (rendah) dan $ 0.00218099 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0183037, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00202612.

Dalam prestasi jangka pendek, $SATFI dipindahkan +1.35% dalam sejam terakhir dan -3.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Satfi ($SATFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 217.74K$ 217.74K $ 217.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 217.74K$ 217.74K $ 217.74K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Satfi ialah $ 217.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $SATFI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 217.74K.