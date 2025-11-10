Sato The Dog Harga Hari Ini

Harga langsung Sato The Dog (SATO) hari ini ialah --, dengan 9.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SATO kepada USD penukaran adalah -- setiap SATO.

Sato The Dog kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 203,891, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69B SATO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SATO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00001812, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SATO dipindahkan +0.60% dalam sejam terakhir dan -42.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sato The Dog (SATO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 203.89K$ 203.89K $ 203.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 203.89K$ 203.89K $ 203.89K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Sato The Dog ialah $ 203.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SATO ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 203.89K.