Satoshi Nakamoto Logo

Satoshi Nakamoto Harga (SATOSHI)

Tidak tersenarai

1 SATOSHI ke USD Harga Langsung:

$1.023
$1.023
+2.20%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:46:15 (UTC+8)

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.980994
$ 0.980994
24J Rendah
$ 1.032
$ 1.032
24J Tinggi

$ 0.980994
$ 0.980994

$ 1.032
$ 1.032

$ 3.94
$ 3.94

$ 0.181683
$ 0.181683

-0.65%

+2.24%

+12.08%

+12.08%

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) harga masa nyata ialah $1.023. Sepanjang 24 jam yang lalu, SATOSHI didagangkan antara $ 0.980994 rendah dan $ 1.032 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SATOSHI sepanjang masa ialah $ 3.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.181683.

Dari segi prestasi jangka pendek, SATOSHI telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, +2.24% dalam 24 jam dan +12.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Maklumat Pasaran

$ 2.15M
$ 2.15M

--
--

$ 2.15M
$ 2.15M

2.10M
2.10M

2,100,000.0
2,100,000.0

Had Pasaran semasa Satoshi Nakamoto ialah $ 2.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SATOSHI ialah 2.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.15M.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Satoshi Nakamoto kepada USD adalah $ +0.02239403.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Satoshi Nakamoto kepada USD adalah $ -0.2107813752.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Satoshi Nakamoto kepada USD adalah $ +0.0545092251.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Satoshi Nakamoto kepada USD adalah $ +0.1846335730631991.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02239403+2.24%
30 Hari$ -0.2107813752-20.60%
60 Hari$ +0.0545092251+5.33%
90 Hari$ +0.1846335730631991+22.02%

Apakah itu Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Satoshi Nakamoto Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Satoshi Nakamoto (SATOSHI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Satoshi Nakamoto (SATOSHI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Satoshi Nakamoto.

Semak Satoshi Nakamoto ramalan harga sekarang!

SATOSHI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

Memahami tokenomik Satoshi Nakamoto (SATOSHI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SATOSHI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

Berapakah nilai Satoshi Nakamoto (SATOSHI) hari ini?
Harga langsung SATOSHI dalam USD ialah 1.023 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SATOSHI ke USD?
Harga semasa SATOSHI ke USD ialah $ 1.023. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Satoshi Nakamoto?
Had pasaran untuk SATOSHI ialah $ 2.15M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SATOSHI?
Bekalan edaran SATOSHI ialah 2.10M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SATOSHI?
SATOSHI mencapai harga ATH sebanyak 3.94 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SATOSHI?
SATOSHI melihat harga ATL sebanyak 0.181683 USD.
Berapakah jumlah dagangan SATOSHI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SATOSHIialah -- USD.
Adakah SATOSHI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SATOSHI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SATOSHIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:46:15 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.