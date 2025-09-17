Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.980994 $ 0.980994 $ 0.980994 24J Rendah $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.980994$ 0.980994 $ 0.980994 24J Tinggi $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 Sepanjang Masa $ 3.94$ 3.94 $ 3.94 Harga Terendah $ 0.181683$ 0.181683 $ 0.181683 Perubahan Harga (1J) -0.65% Perubahan Harga (1D) +2.24% Perubahan Harga (7D) +12.08% Perubahan Harga (7D) +12.08%

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) harga masa nyata ialah $1.023. Sepanjang 24 jam yang lalu, SATOSHI didagangkan antara $ 0.980994 rendah dan $ 1.032 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SATOSHI sepanjang masa ialah $ 3.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.181683.

Dari segi prestasi jangka pendek, SATOSHI telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, +2.24% dalam 24 jam dan +12.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Bekalan Peredaran 2.10M 2.10M 2.10M Jumlah Bekalan 2,100,000.0 2,100,000.0 2,100,000.0

Had Pasaran semasa Satoshi Nakamoto ialah $ 2.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SATOSHI ialah 2.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.15M.