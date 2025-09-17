Satoshi Stablecoin (SATUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.995707 $ 0.995707 $ 0.995707 24J Rendah $ 0.99964 $ 0.99964 $ 0.99964 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.995707$ 0.995707 $ 0.995707 24J Tinggi $ 0.99964$ 0.99964 $ 0.99964 Sepanjang Masa $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 Harga Terendah $ 0.635574$ 0.635574 $ 0.635574 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) -- Perubahan Harga (7D) --

Satoshi Stablecoin (SATUSD) harga masa nyata ialah $0.996406. Sepanjang 24 jam yang lalu, SATUSD didagangkan antara $ 0.995707 rendah dan $ 0.99964 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SATUSD sepanjang masa ialah $ 1.68, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.635574.

Dari segi prestasi jangka pendek, SATUSD telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan -- dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 285.37M$ 285.37M $ 285.37M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 285.37M$ 285.37M $ 285.37M Bekalan Peredaran 286.40M 286.40M 286.40M Jumlah Bekalan 286,395,427.7377561 286,395,427.7377561 286,395,427.7377561

Had Pasaran semasa Satoshi Stablecoin ialah $ 285.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SATUSD ialah 286.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 286395427.7377561. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 285.37M.