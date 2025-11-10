Tokenomik SatoshitCoin (SATOSHIT)

Lihat cerapan utama tentang SatoshitCoin (SATOSHIT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:02:15 (UTC+8)
USD

SatoshitCoin (SATOSHIT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SatoshitCoin (SATOSHIT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.39K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.39K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03706577
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
SatoshitCoin (SATOSHIT) Maklumat

Stop fighting, Shits Out

What the hell is this?

Satoshi disappeared. He went to take a shit and never came back.

Is he really gone?

Look for clues rich in fiber on the public toilet wall.

$SATOSHIT is the first meme coin created to commemorate emissions exceeding the white paper itself—a movement driven by intestinal peristalsis. There is no proof-of-work here. We only recognize proof-of-excretion.

If you feel stomach discomfort, we strongly recommend adopting the squat strategy. If you enjoy the constipation brought on by long-term holding, feel free. Either way, this is gold—faith directly flushed out from the intestines.

Laman Web Rasmi:
https://satoshitcoin.xyz/

Tokenomik SatoshitCoin (SATOSHIT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SatoshitCoin (SATOSHIT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SATOSHIT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SATOSHIT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SATOSHIT, terokai SATOSHIT harga langsung token!

SATOSHIT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SATOSHIT? Halaman ramalan harga SATOSHIT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
