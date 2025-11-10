Satoxcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Satoxcoin (SATOX) hari ini ialah $ 0.00001092, dengan 0.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SATOX kepada USD penukaran adalah $ 0.00001092 setiap SATOX.

Satoxcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 40,586, dengan bekalan edaran sebanyak 3.72B SATOX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SATOX didagangkan antara $ 0.0000109 (rendah) dan $ 0.00001109 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01402414, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000066.

Dalam prestasi jangka pendek, SATOX dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -15.87% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Satoxcoin (SATOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.59K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.74K Bekalan Peredaran 3.72B Jumlah Bekalan 3,733,487,141.5624213

Had Pasaran semasa Satoxcoin ialah $ 40.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SATOX ialah 3.72B, dengan jumlah bekalan sebanyak 3733487141.5624213. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.74K.