Tokenomik SAVAGE (SAVG)
SAVAGE (SAVG) Maklumat
SAVAGE is the first carbon-neutral NFT platform made for filmmakers and photographers. By building on Polygon’s proof of stake protocol, we are paving the way for how NFT marketplaces should operate going forward.
Affordable minting, generous creator payouts, and multiple environmental initiatives mean that you can upload content with peace of mind. Innovative features like “Team NFTs” and Rights Managed Contracts that are built directly into the metadata give visual artists an array of new tools to sell their masterpieces.
Whether your content is in 8K, 4K, HD, RAW, or JPEG, SAVAGE has you covered. We also support file sizes of up to 2GB, far exceeding that of other current NFT marketplaces. While being especially catered to videographers and photographers, the SAVAGE platform has been designed to evolve over time to incorporate additional forms of content and be a home to artists of all kinds.
SAVAGE (SAVG) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SAVAGE (SAVG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik SAVAGE (SAVG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik SAVAGE (SAVG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SAVG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SAVG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.