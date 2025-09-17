Apakah itu Save The Ostriches (OSTRICH)

Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you’re not just buying a token—you’re standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion.

Berapakah nilai Save The Ostriches (OSTRICH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Save The Ostriches (OSTRICH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomik Save The Ostriches (OSTRICH)

Memahami tokenomik Save The Ostriches (OSTRICH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OSTRICH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Save The Ostriches (OSTRICH) Berapakah nilai Save The Ostriches (OSTRICH) hari ini? Harga langsung OSTRICH dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa OSTRICH ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa OSTRICH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Save The Ostriches? Had pasaran untuk OSTRICH ialah $ 6.05K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran OSTRICH? Bekalan edaran OSTRICH ialah 999.98M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OSTRICH? OSTRICH mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OSTRICH? OSTRICH melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan OSTRICH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OSTRICHialah -- USD . Adakah OSTRICH akan naik lebih tinggi tahun ini? OSTRICH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OSTRICHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

