Savings crvUSD (SCRVUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.066 $ 1.066 $ 1.066 24J Rendah $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.066$ 1.066 $ 1.066 24J Tinggi $ 1.071$ 1.071 $ 1.071 Sepanjang Masa $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Harga Terendah $ 0.894139$ 0.894139 $ 0.894139 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.17% Perubahan Harga (7D) +0.17%

Savings crvUSD (SCRVUSD) harga masa nyata ialah $1.067. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCRVUSD didagangkan antara $ 1.066 rendah dan $ 1.071 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCRVUSD sepanjang masa ialah $ 1.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.894139.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCRVUSD telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Savings crvUSD (SCRVUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.90M$ 55.90M $ 55.90M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.85M$ 55.85M $ 55.85M Bekalan Peredaran 52.41M 52.41M 52.41M Jumlah Bekalan 52,366,044.27160393 52,366,044.27160393 52,366,044.27160393

Had Pasaran semasa Savings crvUSD ialah $ 55.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCRVUSD ialah 52.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 52366044.27160393. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.85M.