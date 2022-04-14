Tokenomik Savings crvUSD (SCRVUSD)

Tokenomik Savings crvUSD (SCRVUSD)

Lihat cerapan utama tentang Savings crvUSD (SCRVUSD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Savings crvUSD (SCRVUSD) Maklumat

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings.

As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://crvusd.curve.fi/

Savings crvUSD (SCRVUSD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Savings crvUSD (SCRVUSD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 53.85M
$ 53.85M$ 53.85M
Jumlah Bekalan:
$ 50.48M
$ 50.48M$ 50.48M
Bekalan Edaran:
$ 50.48M
$ 50.48M$ 50.48M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 53.85M
$ 53.85M$ 53.85M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.894139
$ 0.894139$ 0.894139
Harga Semasa:
$ 1.067
$ 1.067$ 1.067

Tokenomik Savings crvUSD (SCRVUSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Savings crvUSD (SCRVUSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SCRVUSD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SCRVUSD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SCRVUSD, terokai SCRVUSD harga langsung token!

SCRVUSD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SCRVUSD? Halaman ramalan harga SCRVUSD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.