Savings Dai Harga Hari Ini

Harga langsung Savings Dai (SDAI) hari ini ialah $ 1.17, dengan 0.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SDAI kepada USD penukaran adalah $ 1.17 setiap SDAI.

Savings Dai kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 245,425,005, dengan bekalan edaran sebanyak 210.15M SDAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SDAI didagangkan antara $ 1.17 (rendah) dan $ 1.17 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.27, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.186576.

Dalam prestasi jangka pendek, SDAI dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan +0.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Savings Dai (SDAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 245.43M$ 245.43M $ 245.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 245.43M$ 245.43M $ 245.43M Bekalan Peredaran 210.15M 210.15M 210.15M Jumlah Bekalan 210,149,774.8051859 210,149,774.8051859 210,149,774.8051859

Had Pasaran semasa Savings Dai ialah $ 245.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SDAI ialah 210.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 210149774.8051859. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 245.43M.