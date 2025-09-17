Savings USX (SUSX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 19.98$ 19.98 $ 19.98 Harga Terendah $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.20% Perubahan Harga (7D) +1.20%

Savings USX (SUSX) harga masa nyata ialah $1.11. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUSX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUSX sepanjang masa ialah $ 19.98, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.008.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUSX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Savings USX (SUSX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 828.02K$ 828.02K $ 828.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 828.02K$ 828.02K $ 828.02K Bekalan Peredaran 747.48K 747.48K 747.48K Jumlah Bekalan 747,479.4634666924 747,479.4634666924 747,479.4634666924

Had Pasaran semasa Savings USX ialah $ 828.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUSX ialah 747.48K, dengan jumlah bekalan sebanyak 747479.4634666924. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 828.02K.