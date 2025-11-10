Savings xDAI Harga Hari Ini

Harga langsung Savings xDAI (SDAI) hari ini ialah $ 1.21, dengan 0.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SDAI kepada USD penukaran adalah $ 1.21 setiap SDAI.

Savings xDAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 98,969,249, dengan bekalan edaran sebanyak 82.18M SDAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SDAI didagangkan antara $ 1.19 (rendah) dan $ 1.22 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.41, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.548412.

Dalam prestasi jangka pendek, SDAI dipindahkan +0.19% dalam sejam terakhir dan -0.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Savings xDAI (SDAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 98.97M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 98.97M Bekalan Peredaran 82.18M Jumlah Bekalan 82,175,386.7994921

Had Pasaran semasa Savings xDAI ialah $ 98.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SDAI ialah 82.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 82175386.7994921. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.97M.