SAYCOIN (SAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00562852$ 0.00562852 $ 0.00562852 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -3.33% Perubahan Harga (7D) +6.48% Perubahan Harga (7D) +6.48%

SAYCOIN (SAY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAY sepanjang masa ialah $ 0.00562852, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAY telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -3.33% dalam 24 jam dan +6.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SAYCOIN (SAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 685.09K$ 685.09K $ 685.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Bekalan Peredaran 1.33B 1.33B 1.33B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SAYCOIN ialah $ 685.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAY ialah 1.33B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.58M.