sBTC (SBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 110,740 $ 110,740 $ 110,740 24J Rendah $ 120,284 $ 120,284 $ 120,284 24J Tinggi 24J Rendah $ 110,740$ 110,740 $ 110,740 24J Tinggi $ 120,284$ 120,284 $ 120,284 Sepanjang Masa $ 145,060$ 145,060 $ 145,060 Harga Terendah $ 50,597$ 50,597 $ 50,597 Perubahan Harga (1J) +0.42% Perubahan Harga (1D) +6.60% Perubahan Harga (7D) +7.51% Perubahan Harga (7D) +7.51%

sBTC (SBTC) harga masa nyata ialah $118,856. Sepanjang 24 jam yang lalu, SBTC didagangkan antara $ 110,740 rendah dan $ 120,284 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SBTC sepanjang masa ialah $ 145,060, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 50,597.

Dari segi prestasi jangka pendek, SBTC telah berubah sebanyak +0.42% sejak sejam yang lalu, +6.60% dalam 24 jam dan +7.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

sBTC (SBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 118.86M$ 118.86M $ 118.86M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 118.86M$ 118.86M $ 118.86M Bekalan Peredaran 1.00K 1.00K 1.00K Jumlah Bekalan 1,000.0 1,000.0 1,000.0

Had Pasaran semasa sBTC ialah $ 118.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SBTC ialah 1.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 118.86M.