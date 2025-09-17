SC Internacional Fan Token (SACI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.159963 $ 0.159963 $ 0.159963 24J Rendah $ 0.161211 $ 0.161211 $ 0.161211 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.159963$ 0.159963 $ 0.159963 24J Tinggi $ 0.161211$ 0.161211 $ 0.161211 Sepanjang Masa $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 Harga Terendah $ 0.156938$ 0.156938 $ 0.156938 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) +0.48% Perubahan Harga (7D) +0.73% Perubahan Harga (7D) +0.73%

SC Internacional Fan Token (SACI) harga masa nyata ialah $0.160967. Sepanjang 24 jam yang lalu, SACI didagangkan antara $ 0.159963 rendah dan $ 0.161211 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SACI sepanjang masa ialah $ 2.34, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.156938.

Dari segi prestasi jangka pendek, SACI telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +0.48% dalam 24 jam dan +0.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SC Internacional Fan Token (SACI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 212.12K$ 212.12K $ 212.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Bekalan Peredaran 1.32M 1.32M 1.32M Jumlah Bekalan 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Had Pasaran semasa SC Internacional Fan Token ialah $ 212.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SACI ialah 1.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.41M.