SCADA Harga Hari Ini

Harga langsung SCADA (SCADA) hari ini ialah $ 0.00719866, dengan 1.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SCADA kepada USD penukaran adalah $ 0.00719866 setiap SCADA.

SCADA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,428,815, dengan bekalan edaran sebanyak 196.70M SCADA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SCADA didagangkan antara $ 0.00675089 (rendah) dan $ 0.00782184 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00921634, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SCADA dipindahkan -1.10% dalam sejam terakhir dan +9.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SCADA (SCADA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Bekalan Peredaran 196.70M 196.70M 196.70M Jumlah Bekalan 308,700,302.7031845 308,700,302.7031845 308,700,302.7031845

Had Pasaran semasa SCADA ialah $ 1.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCADA ialah 196.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 308700302.7031845. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.24M.