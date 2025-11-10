Tokenomik SCADA (SCADA)

Tokenomik SCADA (SCADA)

Lihat cerapan utama tentang SCADA (SCADA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:36:59 (UTC+8)
USD

SCADA (SCADA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SCADA (SCADA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M
Jumlah Bekalan:
$ 308.55M
$ 308.55M$ 308.55M
Bekalan Edaran:
$ 196.55M
$ 196.55M$ 196.55M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.54M
$ 2.54M$ 2.54M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00952474
$ 0.00952474$ 0.00952474
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00083169
$ 0.00083169$ 0.00083169
Harga Semasa:
$ 0.00826678
$ 0.00826678$ 0.00826678

SCADA (SCADA) Maklumat

SCADA is a deflationary token on PulseChain that combines automated liquidity generation with a systematic supply reduction mechanism. The protocol operates through three interconnected smart contracts that manage token economics, liquidity operations, and staking rewards. The token implements a tax system on trades (1-2% buy/sell) which automatically converts collected fees into liquidity on PulseX. When accumulated liquidity reaches a threshold, the protocol's "Supply Block" mechanism can be triggered by any network participant. This process removes a portion of liquidity, uses the extracted value to buy SCADA tokens from the market, and burns approximately 90% of the purchased tokens while distributing the remainder as staking rewards.

Laman Web Rasmi:
https://www.nukethesupply.com

Tokenomik SCADA (SCADA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SCADA (SCADA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SCADA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SCADA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SCADA, terokai SCADA harga langsung token!

SCADA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SCADA? Halaman ramalan harga SCADA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi