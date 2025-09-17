Scala (XLA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00352308$ 0.00352308 $ 0.00352308 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.98% Perubahan Harga (1D) -3.75% Perubahan Harga (7D) -16.79% Perubahan Harga (7D) -16.79%

Scala (XLA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, XLA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XLA sepanjang masa ialah $ 0.00352308, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XLA telah berubah sebanyak +0.98% sejak sejam yang lalu, -3.75% dalam 24 jam dan -16.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Scala (XLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 155.46K$ 155.46K $ 155.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 14.08B 14.08B 14.08B Jumlah Bekalan ---- --

Had Pasaran semasa Scala ialah $ 155.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XLA ialah 14.08B, dengan jumlah bekalan sebanyak . Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 0.00.