Scalr Harga Hari Ini

Harga langsung Scalr (SCALR) hari ini ialah $ 0.00015848, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SCALR kepada USD penukaran adalah $ 0.00015848 setiap SCALR.

Scalr kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,848.4, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M SCALR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SCALR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04174749, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015772.

Dalam prestasi jangka pendek, SCALR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -26.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Scalr (SCALR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Scalr ialah $ 15.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCALR ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.85K.