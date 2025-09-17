scan meme (SCAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00122353$ 0.00122353 $ 0.00122353 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.30% Perubahan Harga (1D) +4.00% Perubahan Harga (7D) -0.78% Perubahan Harga (7D) -0.78%

scan meme (SCAN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCAN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCAN sepanjang masa ialah $ 0.00122353, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCAN telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, +4.00% dalam 24 jam dan -0.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

scan meme (SCAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.02K$ 11.02K $ 11.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K Bekalan Peredaran 972.10M 972.10M 972.10M Jumlah Bekalan 999,928,146.986113 999,928,146.986113 999,928,146.986113

Had Pasaran semasa scan meme ialah $ 11.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCAN ialah 972.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999928146.986113. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.34K.