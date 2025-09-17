ScarQuest (SCAR) Maklumat Harga (USD)

ScarQuest (SCAR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCAR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCAR sepanjang masa ialah $ 0.475949, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCAR telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +0.50% dalam 24 jam dan +9.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ScarQuest (SCAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 374.19K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.31M Bekalan Peredaran 2.85B Jumlah Bekalan 9,950,000,000.0

Had Pasaran semasa ScarQuest ialah $ 374.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCAR ialah 2.85B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9950000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.31M.