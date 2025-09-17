Sceptre Staked FLR (SFLR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03567413 $ 0.03567413 $ 0.03567413 24J Rendah $ 0.03679867 $ 0.03679867 $ 0.03679867 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03567413$ 0.03567413 $ 0.03567413 24J Tinggi $ 0.03679867$ 0.03679867 $ 0.03679867 Sepanjang Masa $ 0.04445059$ 0.04445059 $ 0.04445059 Harga Terendah $ 0.0131328$ 0.0131328 $ 0.0131328 Perubahan Harga (1J) -0.32% Perubahan Harga (1D) -0.90% Perubahan Harga (7D) +4.44% Perubahan Harga (7D) +4.44%

Sceptre Staked FLR (SFLR) harga masa nyata ialah $0.03611059. Sepanjang 24 jam yang lalu, SFLR didagangkan antara $ 0.03567413 rendah dan $ 0.03679867 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SFLR sepanjang masa ialah $ 0.04445059, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0131328.

Dari segi prestasi jangka pendek, SFLR telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, -0.90% dalam 24 jam dan +4.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sceptre Staked FLR (SFLR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.30M$ 43.30M $ 43.30M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.30M$ 43.30M $ 43.30M Bekalan Peredaran 1.20B 1.20B 1.20B Jumlah Bekalan 1,198,881,201.434072 1,198,881,201.434072 1,198,881,201.434072

Had Pasaran semasa Sceptre Staked FLR ialah $ 43.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SFLR ialah 1.20B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1198881201.434072. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.30M.