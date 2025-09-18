SCHIZOID (ZOID) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) -2.45% Perubahan Harga (7D) +7.35% Perubahan Harga (7D) +7.35%

SCHIZOID (ZOID) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZOID didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZOID sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZOID telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -2.45% dalam 24 jam dan +7.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SCHIZOID (ZOID) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K Bekalan Peredaran 997.59M 997.59M 997.59M Jumlah Bekalan 997,593,796.874452 997,593,796.874452 997,593,796.874452

Had Pasaran semasa SCHIZOID ialah $ 6.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZOID ialah 997.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997593796.874452. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.15K.