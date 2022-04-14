Tokenomik SCHIZOID (ZOID)
$ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let’s be real, someone has to. It’s a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say “burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme.
SCHIZOID (ZOID) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SCHIZOID (ZOID), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Memahami tokenomik SCHIZOID (ZOID) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ZOID yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ZOID yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ZOID, terokai ZOID harga langsung token!
ZOID Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju ZOID? Halaman ramalan harga ZOID kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.