SCHNITZEL (SNTZL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.44% Perubahan Harga (1D) -0.56% Perubahan Harga (7D) -11.96% Perubahan Harga (7D) -11.96%

SCHNITZEL (SNTZL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNTZL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNTZL sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNTZL telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, -0.56% dalam 24 jam dan -11.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SCHNITZEL (SNTZL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 76.10K$ 76.10K $ 76.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 116.46K$ 116.46K $ 116.46K Bekalan Peredaran 603.36M 603.36M 603.36M Jumlah Bekalan 923,360,114.93 923,360,114.93 923,360,114.93

Had Pasaran semasa SCHNITZEL ialah $ 76.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SNTZL ialah 603.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 923360114.93. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 116.46K.