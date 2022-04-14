Tokenomik SCHNITZEL (SNTZL)

Tokenomik SCHNITZEL (SNTZL)

Lihat cerapan utama tentang SCHNITZEL (SNTZL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
SCHNITZEL (SNTZL) Maklumat

Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum.

Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity.

Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum.

Laman Web Rasmi:
https://schnitzel.meme

SCHNITZEL (SNTZL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SCHNITZEL (SNTZL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 76.15K
$ 76.15K$ 76.15K
Jumlah Bekalan:
$ 923.36M
$ 923.36M$ 923.36M
Bekalan Edaran:
$ 603.36M
$ 603.36M$ 603.36M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 116.54K
$ 116.54K$ 116.54K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00026368
$ 0.00026368$ 0.00026368
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00008428
$ 0.00008428$ 0.00008428
Harga Semasa:
$ 0.00012655
$ 0.00012655$ 0.00012655

Tokenomik SCHNITZEL (SNTZL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SCHNITZEL (SNTZL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SNTZL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SNTZL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SNTZL, terokai SNTZL harga langsung token!

SNTZL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SNTZL? Halaman ramalan harga SNTZL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.