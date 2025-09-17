Schrodi (SCHRODI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00261471 24J Tinggi $ 0.00270177 Sepanjang Masa $ 0.00615252 Harga Terendah $ 0.00104247 Perubahan Harga (1J) -0.77% Perubahan Harga (1D) +2.19% Perubahan Harga (7D) +1.60%

Schrodi (SCHRODI) harga masa nyata ialah $0.00267694. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCHRODI didagangkan antara $ 0.00261471 rendah dan $ 0.00270177 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCHRODI sepanjang masa ialah $ 0.00615252, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00104247.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCHRODI telah berubah sebanyak -0.77% sejak sejam yang lalu, +2.19% dalam 24 jam dan +1.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Schrodi (SCHRODI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 267.91K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 267.91K Bekalan Peredaran 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Schrodi ialah $ 267.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCHRODI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 267.91K.