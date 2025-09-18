SciFoSX (SFX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00471687 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.49% Perubahan Harga (7D) +5.07%

SciFoSX (SFX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SFX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SFX sepanjang masa ialah $ 0.00471687, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SFX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.49% dalam 24 jam dan +5.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SciFoSX (SFX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.72K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.72K Bekalan Peredaran 997.56M Jumlah Bekalan 997,561,662.172089

Had Pasaran semasa SciFoSX ialah $ 6.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SFX ialah 997.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997561662.172089. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.72K.