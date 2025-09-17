SciNet (SCINET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.193518$ 0.193518 $ 0.193518 Harga Terendah $ 0.00110197$ 0.00110197 $ 0.00110197 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

SciNet (SCINET) harga masa nyata ialah $0.00233175. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCINET didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCINET sepanjang masa ialah $ 0.193518, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00110197.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCINET telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SciNet (SCINET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.32K$ 23.32K $ 23.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.32K$ 23.32K $ 23.32K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa SciNet ialah $ 23.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCINET ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.32K.