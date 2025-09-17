SCOIN (SCOIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03155198$ 0.03155198 $ 0.03155198 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) +1.28% Perubahan Harga (7D) +5.64% Perubahan Harga (7D) +5.64%

SCOIN (SCOIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCOIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCOIN sepanjang masa ialah $ 0.03155198, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCOIN telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, +1.28% dalam 24 jam dan +5.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SCOIN (SCOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.29K$ 16.29K $ 16.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.29K$ 16.29K $ 16.29K Bekalan Peredaran 214.98M 214.98M 214.98M Jumlah Bekalan 214,980,384.3925224 214,980,384.3925224 214,980,384.3925224

Had Pasaran semasa SCOIN ialah $ 16.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCOIN ialah 214.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 214980384.3925224. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.29K.