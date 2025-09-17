Score (SN44) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 7.55 $ 7.55 $ 7.55 24J Rendah $ 8.28 $ 8.28 $ 8.28 24J Tinggi 24J Rendah $ 7.55$ 7.55 $ 7.55 24J Tinggi $ 8.28$ 8.28 $ 8.28 Sepanjang Masa $ 14.86$ 14.86 $ 14.86 Harga Terendah $ 5.3$ 5.3 $ 5.3 Perubahan Harga (1J) -0.44% Perubahan Harga (1D) -3.87% Perubahan Harga (7D) +22.24% Perubahan Harga (7D) +22.24%

Score (SN44) harga masa nyata ialah $7.84. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN44 didagangkan antara $ 7.55 rendah dan $ 8.28 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN44 sepanjang masa ialah $ 14.86, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 5.3.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN44 telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, -3.87% dalam 24 jam dan +22.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Score (SN44) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.14M$ 20.14M $ 20.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.14M$ 20.14M $ 20.14M Bekalan Peredaran 2.57M 2.57M 2.57M Jumlah Bekalan 2,568,157.53860804 2,568,157.53860804 2,568,157.53860804

Had Pasaran semasa Score ialah $ 20.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN44 ialah 2.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2568157.53860804. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.14M.