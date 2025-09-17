Scorpio (SCORPIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00768248$ 0.00768248 $ 0.00768248 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) -3.82% Perubahan Harga (7D) +28.53% Perubahan Harga (7D) +28.53%

Scorpio (SCORPIO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCORPIO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCORPIO sepanjang masa ialah $ 0.00768248, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCORPIO telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, -3.82% dalam 24 jam dan +28.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Scorpio (SCORPIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 914.66K$ 914.66K $ 914.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 914.66K$ 914.66K $ 914.66K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,997,404.164871 999,997,404.164871 999,997,404.164871

Had Pasaran semasa Scorpio ialah $ 914.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCORPIO ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997404.164871. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 914.66K.