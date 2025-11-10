Scottie Doggie Harga Hari Ini

Harga langsung Scottie Doggie (SCOTTIE) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SCOTTIE kepada USD penukaran adalah -- setiap SCOTTIE.

Scottie Doggie kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17,785.29, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B SCOTTIE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SCOTTIE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SCOTTIE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Scottie Doggie (SCOTTIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.79K$ 17.79K $ 17.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.79K$ 17.79K $ 17.79K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Scottie Doggie ialah $ 17.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCOTTIE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.79K.