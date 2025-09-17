Scout Protocol Token (DEV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03405458 $ 0.03405458 $ 0.03405458 24J Rendah $ 0.03514406 $ 0.03514406 $ 0.03514406 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03405458$ 0.03405458 $ 0.03405458 24J Tinggi $ 0.03514406$ 0.03514406 $ 0.03514406 Sepanjang Masa $ 0.04382039$ 0.04382039 $ 0.04382039 Harga Terendah $ 0.02312087$ 0.02312087 $ 0.02312087 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) -0.29% Perubahan Harga (7D) +1.76% Perubahan Harga (7D) +1.76%

Scout Protocol Token (DEV) harga masa nyata ialah $0.03473397. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEV didagangkan antara $ 0.03405458 rendah dan $ 0.03514406 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEV sepanjang masa ialah $ 0.04382039, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02312087.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEV telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan +1.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Scout Protocol Token (DEV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.05M$ 31.05M $ 31.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.73M$ 34.73M $ 34.73M Bekalan Peredaran 894.30M 894.30M 894.30M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Scout Protocol Token ialah $ 31.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEV ialah 894.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.73M.