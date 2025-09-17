Lagi Mengenai DEV

Scout Protocol Token Harga (DEV)

Tidak tersenarai

1 DEV ke USD Harga Langsung:

$0.03472509
$0.03472509
-0.30%1D
Scout Protocol Token (DEV) Carta Harga Langsung
Scout Protocol Token (DEV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03405458
$ 0.03405458$ 0.03405458
24J Rendah
$ 0.03514406
$ 0.03514406$ 0.03514406
24J Tinggi

$ 0.03405458
$ 0.03405458$ 0.03405458

$ 0.03514406
$ 0.03514406$ 0.03514406

$ 0.04382039
$ 0.04382039$ 0.04382039

$ 0.02312087
$ 0.02312087$ 0.02312087

-0.29%

-0.29%

+1.76%

+1.76%

Scout Protocol Token (DEV) harga masa nyata ialah $0.03473397. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEV didagangkan antara $ 0.03405458 rendah dan $ 0.03514406 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEV sepanjang masa ialah $ 0.04382039, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02312087.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEV telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan +1.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Scout Protocol Token (DEV) Maklumat Pasaran

$ 31.05M
$ 31.05M$ 31.05M

--
----

$ 34.73M
$ 34.73M$ 34.73M

894.30M
894.30M 894.30M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Scout Protocol Token ialah $ 31.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEV ialah 894.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.73M.

Scout Protocol Token (DEV) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Scout Protocol Token kepada USD adalah $ -0.00010201367890511.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Scout Protocol Token kepada USD adalah $ -0.0039868796.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Scout Protocol Token kepada USD adalah $ -0.0021061220.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Scout Protocol Token kepada USD adalah $ +0.007817150765243777.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00010201367890511-0.29%
30 Hari$ -0.0039868796-11.47%
60 Hari$ -0.0021061220-6.06%
90 Hari$ +0.007817150765243777+29.04%

Apakah itu Scout Protocol Token (DEV)

Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Scout Protocol Token (DEV) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Scout Protocol Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Scout Protocol Token (DEV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Scout Protocol Token (DEV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Scout Protocol Token.

Semak Scout Protocol Token ramalan harga sekarang!

DEV kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Scout Protocol Token (DEV)

Memahami tokenomik Scout Protocol Token (DEV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Scout Protocol Token (DEV)

Berapakah nilai Scout Protocol Token (DEV) hari ini?
Harga langsung DEV dalam USD ialah 0.03473397 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DEV ke USD?
Harga semasa DEV ke USD ialah $ 0.03473397. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Scout Protocol Token?
Had pasaran untuk DEV ialah $ 31.05M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DEV?
Bekalan edaran DEV ialah 894.30M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEV?
DEV mencapai harga ATH sebanyak 0.04382039 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEV?
DEV melihat harga ATL sebanyak 0.02312087 USD.
Berapakah jumlah dagangan DEV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEVialah -- USD.
Adakah DEV akan naik lebih tinggi tahun ini?
DEV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.