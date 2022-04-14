Tokenomik Scout Protocol Token (DEV)

Tokenomik Scout Protocol Token (DEV)

Lihat cerapan utama tentang Scout Protocol Token (DEV), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Scout Protocol Token (DEV) Maklumat

Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space.

Laman Web Rasmi:
https://scoutgame.xyz/
Kertas putih:
https://docs.google.com/document/d/1xAiP9jS_DOWzjJXHrEXLAkCEAFE1QrInkvMkgGPO2Pk/edit?tab=t.0#heading=h.7mt6tveomd71

Scout Protocol Token (DEV) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Scout Protocol Token (DEV), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 30.64M
$ 30.64M$ 30.64M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 894.30M
$ 894.30M$ 894.30M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 34.26M
$ 34.26M$ 34.26M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04382039
$ 0.04382039$ 0.04382039
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.02312087
$ 0.02312087$ 0.02312087
Harga Semasa:
$ 0.03426493
$ 0.03426493$ 0.03426493

Tokenomik Scout Protocol Token (DEV): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Scout Protocol Token (DEV) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DEV yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DEV yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DEV, terokai DEV harga langsung token!

DEV Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DEV? Halaman ramalan harga DEV kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.