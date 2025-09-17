ScPrime (SCP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03807813 $ 0.03807813 $ 0.03807813 24J Rendah $ 0.04188924 $ 0.04188924 $ 0.04188924 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03807813$ 0.03807813 $ 0.03807813 24J Tinggi $ 0.04188924$ 0.04188924 $ 0.04188924 Sepanjang Masa $ 3.47$ 3.47 $ 3.47 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -7.31% Perubahan Harga (7D) +14.01% Perubahan Harga (7D) +14.01%

ScPrime (SCP) harga masa nyata ialah $0.0388256. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCP didagangkan antara $ 0.03807813 rendah dan $ 0.04188924 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCP sepanjang masa ialah $ 3.47, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCP telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -7.31% dalam 24 jam dan +14.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ScPrime (SCP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Bekalan Peredaran 56.21M 56.21M 56.21M Jumlah Bekalan 56,205,825.0 56,205,825.0 56,205,825.0

Had Pasaran semasa ScPrime ialah $ 2.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCP ialah 56.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 56205825.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.18M.