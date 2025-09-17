Scrat (SCRAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00157513 $ 0.00157513 $ 0.00157513 24J Rendah $ 0.00164188 $ 0.00164188 $ 0.00164188 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00157513$ 0.00157513 $ 0.00157513 24J Tinggi $ 0.00164188$ 0.00164188 $ 0.00164188 Sepanjang Masa $ 0.771105$ 0.771105 $ 0.771105 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) -0.35% Perubahan Harga (7D) +6.30% Perubahan Harga (7D) +6.30%

Scrat (SCRAT) harga masa nyata ialah $0.0016131. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCRAT didagangkan antara $ 0.00157513 rendah dan $ 0.00164188 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCRAT sepanjang masa ialah $ 0.771105, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCRAT telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, -0.35% dalam 24 jam dan +6.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Scrat (SCRAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 161.65K$ 161.65K $ 161.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 161.65K$ 161.65K $ 161.65K Bekalan Peredaran 99.98M 99.98M 99.98M Jumlah Bekalan 99,978,828.352244 99,978,828.352244 99,978,828.352244

Had Pasaran semasa Scrat ialah $ 161.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCRAT ialah 99.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99978828.352244. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 161.65K.