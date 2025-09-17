Scuba Dog (SCUBA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00368878$ 0.00368878 $ 0.00368878 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +2.97% Perubahan Harga (7D) +2.97%

Scuba Dog (SCUBA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCUBA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCUBA sepanjang masa ialah $ 0.00368878, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCUBA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +2.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Scuba Dog (SCUBA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 73.80K$ 73.80K $ 73.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 73.80K$ 73.80K $ 73.80K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Scuba Dog ialah $ 73.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCUBA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.80K.