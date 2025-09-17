sDOLA (SDOLA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24J Rendah $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24J Tinggi $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Sepanjang Masa $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 Harga Terendah $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.07% Perubahan Harga (7D) +0.60% Perubahan Harga (7D) +0.60%

sDOLA (SDOLA) harga masa nyata ialah $1.15. Sepanjang 24 jam yang lalu, SDOLA didagangkan antara $ 1.15 rendah dan $ 1.15 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SDOLA sepanjang masa ialah $ 1.3, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.017.

Dari segi prestasi jangka pendek, SDOLA telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.07% dalam 24 jam dan +0.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

sDOLA (SDOLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.04M$ 36.04M $ 36.04M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.23M$ 36.23M $ 36.23M Bekalan Peredaran 31.23M 31.23M 31.23M Jumlah Bekalan 31,401,157.35145273 31,401,157.35145273 31,401,157.35145273

Had Pasaran semasa sDOLA ialah $ 36.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SDOLA ialah 31.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 31401157.35145273. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.23M.