Seal (SEAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.03551423 24J Tinggi $ 0.03969131 Sepanjang Masa $ 1.5 Harga Terendah $ 0.03436485 Perubahan Harga (1J) -1.37% Perubahan Harga (1D) -2.14% Perubahan Harga (7D) -3.52%

Seal (SEAL) harga masa nyata ialah $0.03603554. Sepanjang 24 jam yang lalu, SEAL didagangkan antara $ 0.03551423 rendah dan $ 0.03969131 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SEAL sepanjang masa ialah $ 1.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03436485.

Dari segi prestasi jangka pendek, SEAL telah berubah sebanyak -1.37% sejak sejam yang lalu, -2.14% dalam 24 jam dan -3.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Seal (SEAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 762.44K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 762.44K Bekalan Peredaran 21.00M Jumlah Bekalan 20,997,205.0

Had Pasaran semasa Seal ialah $ 762.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SEAL ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20997205.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 762.44K.